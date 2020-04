Простое выпадающее меню может быть создано без JavaScript и/или jQuery. Для создания используются CSS-свойства display, padding, псевдокласс :hover. Работающее меню можно посмотреть сразу (Нажмите «Fork», если хотите оформить HTML-меню по-своему). Продолжительность видео ~12мин. Заметка рассчитана на начинающих верстальщиков, вебразработчиков, которые делают первые шаги по изучению основ HTML и CSS; для тех кто изучил курс «Основы HTML5 и CSS3».

Для создания меню на сайте обычно используется структурный блочный HTML-элемент nav и ненумерованный список. В одном из пунктов списка встраивается еще один список, так, чтобы он не входил в гиперссылку. Можно было бы разместить ul и внутри a, но на мой взгляд это не очень хорошая идея, ведь псевдо-класс :hover работает и с элементами li!

В нашем случае мы не рассматриваем вариант, когда у выпадающего списка тоже есть вложенные списки — эта задача не сложна сама по себе, но вызовет трудности у начинающего верстальщика. Также заметим, что построение меню можно выполнить, если найти или написать соответствующий JavaScript.

Для удобства работы с разметкой (вдруг у нас встретится ещё один nav), добавим CSS-класс нашему структурному навигационному элементу; гиперссылки сделаем заглушками, но вы можете вместо # прописать http://htmllab.ru 🙂

Главное в CSS: чистка значений по умолчанию у HTML-элементов, входящих в меню; сокрытие будущего выпадающего подсписка (подменю) и его отображение, при наведении на родительский HTML-элемент — использование псевдо-класса :hover

CSS-правила для выпадающего меню